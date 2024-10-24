В Курской области предупредили об охоте украинских дронов на автомобили с мирными жителями

Дроны ВСУ атаковали автомобили с мирными жителями в Курской области

Украинские дроны атаковали автомобили с мирными жителями в Курской области. Об охоте беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машины с россиянами предупредил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в приграничье уже зафиксировали несколько случаев сброса взрывных устройств по машинам, есть раненые.

«На территории района наблюдается высокая активность квадрокоптеров, направленных со стороны ВСУ, которые сбрасывают взрывные устройства на гражданские машины», — обозначил Зайцев, призвав россиян воздержаться от посещения района.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. Жители Курской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ на мирное население. В частности, очевидец рассказывал, что украинские дроны намеренно атакуют большие скопления людей.