Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 24 октября 2024Россия

Россиянин потребовал уступить ему место в метро со словами «я воевал» и ушел в слезах

В Петербурге мужчина потребовал уступить место, его залили перцовым аэрозолем

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Globallookpress.com

Пассажир петербургского метро потребовал уступить ему место и ушел в слезах. О происшествии в подземке сообщает «Фонтанка».

По словам очевидицы, мужчина зашел в вагон и стал приставать к пассажирам. Он подошел к женщине и попросил уступить ему место. На замечание еще одного пассажира россиянин ответил: «Ты воевал? А я воевал!»

После этого один из находившихся в вагоне горожан залил нарушителя общественного спокойствия перцовым аэрозолем. Затем мужчину вытолкнули из поезда.

Ранее пассажир Московского метрополитена ударил человека ногой в спину, после чего тот упал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Личность агрессора установили, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

      Названа главная неочевидная черта победительниц конкурсов красоты

      Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

      Российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе

      Группа «Звери» объявила о срыве своего концерта

      Стало известно о смерти российского военнослужащего из-за долга почти в миллион рублей

      Роботы помогут лучше узнать древних животных

      Российские военные начали брать группировку ВСУ в Селидово в клещи

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от квашеной капусты

      Украина начала переговоры с фирмой из Казахстана по закупке деталей для боевых самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше