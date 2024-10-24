Россиянин потребовал уступить ему место в метро со словами «я воевал» и ушел в слезах

Пассажир петербургского метро потребовал уступить ему место и ушел в слезах. О происшествии в подземке сообщает «Фонтанка».
По словам очевидицы, мужчина зашел в вагон и стал приставать к пассажирам. Он подошел к женщине и попросил уступить ему место. На замечание еще одного пассажира россиянин ответил: «Ты воевал? А я воевал!»
После этого один из находившихся в вагоне горожан залил нарушителя общественного спокойствия перцовым аэрозолем. Затем мужчину вытолкнули из поезда.
Ранее пассажир Московского метрополитена ударил человека ногой в спину, после чего тот упал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Личность агрессора установили, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.