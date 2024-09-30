В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

В московском метро мужчина ударил пассажира ногой в спину, уронив его

В московском метро на станции «Планерная» 30-летний мужчина ударил пассажира ногой в спину, уронив его. Видео инцидента «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре города.

На кадрах с камеры наблюдения виден момент нападения на пассажира перед турникетами — мужчина с прыжка наносит удар впереди идущему пассажиру, после чего тот падает. В результате 43-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Личность злоумышленника установлена.

Его привлекут по статье 116 («Побои») УК РФ, ситуация находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в московском метро пассажир ударил другого ножом в шею и попал на видео.