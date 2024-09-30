В московском метро пассажир ударил другого ножом в шею и попал на видео

В московском метро полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира

Конфликт между двумя пассажирами произошел в вагоне поезда московского метро, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская». Мужчина ударил ножом в шею другого пассажира, сделавшего ему замечание с просьбой уступить место. Видео конфликта опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден крупный мужчина с длинными волосами. Он достает нож и наносит им удар в область шеи своему оппоненту. В этот момент пассажиры вскакивают со своих мест и быстро уходят от эпицентра конфликта. Потерпевший рассказывает, что был ранен из-за сделанного им замечания. Он вызвал полицию, а напавший успел скрыться.

Сотрудники уголовного розыска УВД на московском метрополитене оперативно нашли и задержали вооруженного ножом мужчину. Он оказался жителем столицы, силовики нашли его по адресу проживания.

Пострадавший — приезжий из Волгоградской области — получил резаную рану шеи, медики оказали ему необходимую помощь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он арестован.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Москве курьер распылил перцовый баллончик в лицо россиянину и напал на него с ножом.