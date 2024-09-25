В Москве курьер напал с ножом на россиянина

В Москве курьер распылил перцовый баллончик в лицо россиянину и напал с ножом

В Москве курьер по доставке еды распылил перцовый баллончик в лицо россиянину и напал на него с ножом. Об этом сообщает Readovka в своем Telegram-канале.

Пострадавший рассказал, что в него врезался курьер на электровелосипеде. Мужчина попросил его быть аккуратнее, однако в ответ получил оскорбления. После этого курьер с «азиатской внешностью» напал на него с перцовым баллончиком и ножом.

По словам мужчины, курьер попытался ударить его ножом в сердце, однако пострадавший в последний момент успел закрыться рукой, куда и воткнулось лезвие. Затем нападавший скрылся на

электровелосипеде, а россиянин вызвал скорую. Двое суток он провел в больнице с колотой раной.

Пострадавший написал заявление в полицию и нанял адвоката. Юрист уверен, что произошедшее полностью подпадает под статью о покушении на убийство. Однако спустя трое суток после нападения курьера так и не удалось задержать.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга велокурьер по доставке еды распылил газовый баллончик в лицо мужчине с ребенком. Пострадавших госпитализировали. Росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в полицию.