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00:21, 25 сентября 2024Россия

В Москве курьер напал с ножом на россиянина

В Москве курьер распылил перцовый баллончик в лицо россиянину и напал с ножом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве курьер по доставке еды распылил перцовый баллончик в лицо россиянину и напал на него с ножом. Об этом сообщает Readovka в своем Telegram-канале.

Пострадавший рассказал, что в него врезался курьер на электровелосипеде. Мужчина попросил его быть аккуратнее, однако в ответ получил оскорбления. После этого курьер с «азиатской внешностью» напал на него с перцовым баллончиком и ножом.

По словам мужчины, курьер попытался ударить его ножом в сердце, однако пострадавший в последний момент успел закрыться рукой, куда и воткнулось лезвие. Затем нападавший скрылся на
электровелосипеде, а россиянин вызвал скорую. Двое суток он провел в больнице с колотой раной.

Пострадавший написал заявление в полицию и нанял адвоката. Юрист уверен, что произошедшее полностью подпадает под статью о покушении на убийство. Однако спустя трое суток после нападения курьера так и не удалось задержать.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга велокурьер по доставке еды распылил газовый баллончик в лицо мужчине с ребенком. Пострадавших госпитализировали. Росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в полицию.

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      Марина Совина
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