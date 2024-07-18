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22:23, 18 июля 2024Силовые структуры

Велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик

В Петербурге велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик

Фото: Telegram-канал ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Калининском районе Санкт-Петербурга велокурьер по доставке еды распылил газовый баллончик в лицо мужчине с ребенком. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 17 июля. Курьер ехал по пешеходному переходу и врезался в несовершеннолетнего, переходившего дорогу с отцом. После словесной перепалки 17-летний курьер залил их газом.

Пострадавших госпитализировали. Росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в полицию.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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      Марина Совина
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