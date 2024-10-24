Россиянин остался недоволен поездкой в метро и наставил на машиниста игрушечный пистолет

В метро Москвы задержали мужчину, наставившего на машиниста игрушечный пистолет

В Московском метрополитене за угрозы машинисту поезда задержали 43-летнего жителя столицы. Об этом в четверг, 24 октября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, ехавшему в поезде мужчине не понравилась поездка, и он решил, что машинист плохо водит. На станции Люблино он вышел из вагона и подошел к кабине машиниста, после чего достал игрушечный пистолет, демонстративно якобы передернул затвор и навел оружие на цель. О случившемся полицейским сообщил один из очевидцев. Подозреваемого скрутили и доставили в участок. Подозреваемый оказался в состоянии алкогольного опьянения.

На всякий случай оружие отправили на экспертизу. В отношении дебошира избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

17августа жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом.