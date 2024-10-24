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20:53, 24 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за попытку украсть из магазина 13 шоколадок для перепродажи

Житель Петербурга хотел украл из магазина 13 шоколадок и посуду для перепродажи

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Globallookpress.com

Жителя Санкт-Петербурга Владимира Ермакова осудили за попытку украсть из магазина 13 шоколадок и посуду для дальнейшей перепродажи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Его признали виновным по статьям 158.1 («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию») и 30, 158.1 («Покушения на мелкие хищения, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию») УК РФ. Он проведет один год в колонии-поселении и выплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как установил суд, 9 апреля подсудимый похитил две бутылки подсолнечного масла из магазина по улице Краснопутиловской. После этого он пришел в тот же магазин и попытался украсть 13 шоколадок, но был вовремя остановлен охранником и передан полицейским.

Из другого магазина, расположенного по Ленинскому проспекту, мужчина также попытался вынести две сковородки, сотейник и кастрюли, но был пойман местным сотрудником. При задержании он пояснил, что не собирался лично пользоваться украденным, а планировал все перепродать.

Ранее суд на Камчатке приговорил к 210 часам обязательных работ 19-летнего студента, который вместе с тремя приятелями вскрыл контейнер соседки и украл оттуда 56 ящиков алкоголя.

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      Олеся Мицкевич
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