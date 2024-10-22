Российский студент вскрыл с приятелями контейнер соседки и украл 56 ящиков алкоголя

На Камчатке студенту дали 210 часов работ за кражу 56 ящиков алкоголя у соседки

Суд приговорил к 210 часам обязательных работ 19-летнего студента, который вместе с тремя приятелями вскрыл контейнер соседки и украл оттуда 56 ящиков алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным суда, все произошло в июле 2023 года. Молодой человек вместе с приятелями решил похитить алкоголь, принадлежащий соседке. Для этого злоумышленники достали монтировку, вскрыли контейнер, находившийся рядом с домом женщины в селе Слаутное, и вынесли оттуда 336 бутылок вина и пива.

Студента признали виновным по статье о краже. Уточняется, что его приятелей уже осудили за указанное преступление.

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