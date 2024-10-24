Российская стюардесса показала легендарный макияж Emirates и восхитила подписчиков

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика и восхитила подписчиков. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Перед нанесением косметических продуктов на лицо девушка заметила, что такой макияж держится 20 часов. В финале ролика она нанесла на губы красную помаду, которая является визитной карточкой сотрудниц Emirates. В комментариях автор также объяснила, что бренд и тон помады бортпроводницы выбирают сами.

Пользователи восхитились красотой стюардессы и заметили, что ей очень идет макияж. «Какая красотка!», «Как все аккуратно и красиво», «Шикарно!», «Очень красивая», — писали юзеры.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.