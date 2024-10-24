Российские ученые нашли способ сделать кофе дешевым

Ученые НИУ БелГУ нашли способ сделать кофе дешевым с помощью ферментации

Российские ученые из Белгородского национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) нашли способ сделать кофе дешевым. Об этом пишет ТАСС.

Специалисты разработали технологию ферментации зеленого кофе, с помощью которой отечественный производители смогут перейти на более дешевое сырье. По их словам, это приведет к снижению себестоимости напитка и увеличит прибыль предприятий.

Основу предложенной учеными технологии составляет ферментация кофейных зерен с использованием уникальных микробиологических штаммов. «Микробиологи НИУ БелГУ, участвовавшие в проекте, создали бактериальные закваски, отвечающие всем параметрам процесса ферментации. В результате проведенных исследовательских работ было доказано, что применение микробиологических штаммов для ферментации зерен способствует улучшению вкусовых характеристик кофе», — рассказали в пресс-службе университета.

При этом специалисты уточнили, что иностранные производители кофе также прибегают к ферментации, которая является достаточно дорогой процедурой. Именно из-за нее многие компании продают напиток по высокой стоимости.

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