Минобороны России отчиталось об уничтожении немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Российские войска уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в боях принимали участие солдаты группировки войск «Днепр». Помимо того, им удалось нанести поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области, а также Инженерное в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны России показало видео с артиллерийскими ударами российских десантников в Курской области. На кадрах виден момент заряда гаубицы «Мста-Б». После наводки артиллерист выстреливает. Затем другая камера показывает сверху район обстрела.