Российских туристов избили толпой у люксового отеля в Турции

Shot: толпа турок избила российский туристов у люксового отеля Rixos в Турции

Российский туристов избили толпой у отеля в Турции. Подробности сообщает Thelegram-канал Shot.

Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие. В один из дней компания возвращалась в отель из ресторана, и им навстречу вылетел скутер с пьяными турками.

Местные жители выкрикивали ругательства и махали кулаками. Россияне решили дать отпор нападавшим, но тут на них набросились еще шесть молодых турок.

Один из злоумышленников кинул бутылку в девушку, осколки попали ей в грудь, а Филиппу сломали руку. Туристы с трудом вырвались и добежали до отеля, однако скорая помощь и полиция прибыли только через полчаса.

Филипп отметил, что за отпуск в Rixos они с женой заплатили полмиллиона рублей, однако охрана отеля «не стоит и рубля». Пострадавшие опасаются, что турецкая полиция намеренно затянет расследование дела, поэтому уже написали обращение в российское консульство.

Ранее в Индии трое пьяных туристов избили владельца гостевого дома в штате Махараштра. Затем они наехали на автомобиле на сестру мужчины, она не выжила.

