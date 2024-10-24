Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:20, 24 октября 2024Путешествия

Российских туристов избили толпой у люксового отеля в Турции

Shot: толпа турок избила российский туристов у люксового отеля Rixos в Турции

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Российский туристов избили толпой у отеля в Турции. Подробности сообщает Thelegram-канал Shot.

Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие. В один из дней компания возвращалась в отель из ресторана, и им навстречу вылетел скутер с пьяными турками.

Местные жители выкрикивали ругательства и махали кулаками. Россияне решили дать отпор нападавшим, но тут на них набросились еще шесть молодых турок.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
28 августа 2024

Один из злоумышленников кинул бутылку в девушку, осколки попали ей в грудь, а Филиппу сломали руку. Туристы с трудом вырвались и добежали до отеля, однако скорая помощь и полиция прибыли только через полчаса.

Филипп отметил, что за отпуск в Rixos они с женой заплатили полмиллиона рублей, однако охрана отеля «не стоит и рубля». Пострадавшие опасаются, что турецкая полиция намеренно затянет расследование дела, поэтому уже написали обращение в российское консульство.

Ранее в Индии трое пьяных туристов избили владельца гостевого дома в штате Махараштра. Затем они наехали на автомобиле на сестру мужчины, она не выжила.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки ученых предупредили Северную Европу о неминуемом разрушительном катаклизме. Куда придется первый удар?

      Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

      Фигуранты дела о выпавшей из окна российской судье заочно арестованы

      России понадобились новые деньги из недружественных стран

      Дожившая до 105 лет женщина раскрыла секрет долголетия

      Онколог оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак

      На Солнце зафиксировали мощную вспышку

      Российских туристов избили толпой у люксового отеля в Турции

      Ветеран СВО ворвался к россиянке и заставил ее написать предсмертную записку

      В подполье сообщили о задержках в движении грузов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше