Пьяные туристы избили владельца гостевого дома и задавили на машине его сестру

Deccan Herald: пьяные туристы задавили женщину на машине в Индии

Трое пьяных туристов избили владельца гостевого дома в Индии и задавили на машине его сестру. Об этом сообщает Deccan Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Махараштра 20 октября. Владелец гостевого дома отказал гостям в заселении из-за их опьянения. Тогда отдыхающие набросились на него и избили. Двоим из нападавших удалось скрыться на автомобиле, а третьего схватили местные жители.

Вскоре друзья вернулись за своим товарищем, но вместо его спасения наехали на сестру владельца дома. Женщина не выжила. Виновники случившегося арестованы.

Ранее житель Таиланда жестоко избил пьяного туриста из Индии за приставания к его жене на пляже курорта Паттайя. Полиция посоветовала пострадавшему и его друзьям посетить участок и подать официальную жалобу на злоумышленника.