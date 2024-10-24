Российский школьник избил сверстника-насильника и стал фигурантом уголовного дела

Подростка избили за изнасилование страдавшей психическим расстройством девушки

В Тверской области в отношении 16-летнего школьника завели уголовное дело за жестокое избиение 14-летнего знакомого. Об этом в четверг, 24 октября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 14-летний потерпевший и его 17-летний знакомый пристали к 20-летней девушке, страдавшей психическим расстройством. Понимая, что она не может дать отпор, подростки затащили ее в заброшенной дом и по очереди изнасиловали.

Узнав об этом, 16-летний юноша забил насильнику стрелку, на которой сильно его избил, а после потребовал искупаться в луже. Силовики узнали об этом после того, как снятое одним из свидетелей видео с избиением было опубликовано в интернете.

Полиция задержала школьника и возбудила в отношении него уголовное дело о хулиганстве. Когда же выяснилась причина избиения, было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз в отношении насильников.

15 августа в Красноярске в отношении 16-летнего подростка завели дело из-за избиения сверстника.