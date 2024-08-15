Избиение школьником сверстника закончилось уголовным делом

В Красноярске на 16-летнего подростка завели дело из-за избиения сверстника

В Красноярске в отношении 16-летнего подростка завели дело из-за избиения сверстника. Об этом сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 13 августа подозреваемый решил выяснить отношения с 14-летним подростком на улице Линейная. Разговор не получился и юноша избил более молодого оппонента. Побитый обратился к более старшему 16 летнему другу. Тот взял с собой незаряженную пневматическую винтовку, чтобы напугать обидчика товарища. Но нагнать страха не вышло. Подозреваемый избил и его, причем нанес не менее пяти ударов в голову.

В результате избитый был вынужден обратиться в медучреждение, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и оскольчатый перелом носа. Пострадавший в больнице. Установлено, что оба подростка не состояли на учете в органах профилактики.

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее 15 августа сообщалось, что в Волгограде подросток избил сверстника, заставил его извиняться на коленях и попал на видео.