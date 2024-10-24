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12:12, 24 октября 2024Силовые структуры

Российский силовик получил взятку от мигрантки и попал под следствие

В Свердловской области следователи обвинили полицейского в получении взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи предъявили обвинение заместителю начальника отдела УМВД России «Заречный», который получил взятку от мигрантки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки за незаконные действия (бездействие)») УК РФ. Максимальный срок по ней составляет до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре в область приехала женщина с нарушением миграционного законодательства. Чтобы ее не привлекли к ответственности, местный житель передал обвиняемому денежное вознаграждение. По данным издания «E1.ru», сумма взятки составила 100 тысяч рублей.

Руководством регионального главка МВД также назначена служебная проверка. В случае подтверждения факта, сотрудник будет уволен из органов.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника управления транспорта российского региона осудили за миллионную взятку.

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      Артем Соколов
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