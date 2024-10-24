Российский военный вернулся с СВО, собирался жениться и исчез

В Дагестане военный вернулся с СВО, собирался жениться и исчез

Российский военный из Дагестана вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине, собирался жениться и исчез. Его историю опубликовал Mash Gor в Telegram-канале.

По данным канала, 26-летний участник СВО вернулся с передовой три месяца назад. Пока он был на фронте, его родители нашли ему невесту. По возвращении военнослужащий должен был жениться на ней.

Свадьба должна была состояться 24 октября, но накануне ночью жених пропал. Как рассказал близкий друг бойца, тот якобы сомневался, что готов жениться на девушке, которую практически не знает. Сейчас молодого человека ищут, к поискам привлекли полицию.

Ранее в Благовещенске спецназ задержал жениха в загсе во время церемонии бракосочетания за нападение на пограничника. Инцидент попал на видео.