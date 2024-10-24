Российского депутата арестовали за поджог дома коллеги

В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата Легкодумова за поджог дома коллеги

В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова за поджог дома коллеги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Легкодумов будет под стражей до 20 декабря. Он проходит обвиняемым по статьям 33, 167 УК РФ («Подстрекательство к умышленному уничтожению или повреждению имущества»). Вместе с ним также арестовали Ивана Соловьева, Антона Абрамова и Романа Климашевича, которые исполнили его план. Мужчины обвиняются по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По версии следствия, Легкодумов решил поджечь дом своей коллеги из-за ее желания участвовать в выборах. Для этого он нанял Соловьева, Абрамова и Климашевича, пообещав им заплатить шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана депутата приехали к дому женщины, взяли из машины заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, подошли к террасе дома и подожгли ее. После этого они покинули место происшествия, а депутат выплатил мужчинам обещанную сумму.

Их действия нанесли ущерб на сумму 30 миллионов рублей. Всех четверых задержали 22 октября.

Ранее в Бурятии местный житель три раза пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки, когда пожилые родственники были внутри.