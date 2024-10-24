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20:25, 24 октября 2024Мир

Россию поздравили с успешным окончанием саммита БРИКС

Президент Лаоса Сисулит поздравил Россию с успешным проведением саммита БРИКС

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не буду отнимать у вас [президента России Владимира Путина] много времени, потому что у вас очень плотный график работы. Хотел бы поздравить вас с успешным проведением саммита БРИКС и думаю, что после этого мероприятия роль России вырастет на международной арене», — рассказал лаосский лидер.

Сисулит также поблагодарил российские власти за приглашение Лаоса на саммит БРИКС, отметив высокий уровень организации.

Ранее Путин заявил, что Россия и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в БРИКС.

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      Максим Габриелян
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