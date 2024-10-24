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11:09, 24 октября 2024Экономика

Рудковская захотела купить квартиру в Санкт-Петербурге

Рудковская захотела купить историческую квартиру в Санкт-Петербурге

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская планирует в будущем купить квартиру в Санкт-Петербурге. О желании приобрести жилье в Северной столице звезда рассказала в кулуарах премии «Жара Media Awards 2024», передает NEWS.ru.

Рудковская призналась, что любит Россию и в частности Петербург. Именно этот город она бы предпочла, если бы не жила в Москве. «Это точно мой город, мне кажется, что мне там спокойно, я там вдохновляюсь», — призналась продюсер.

Сейчас у Рудковской недостаточно свободного времени, однако когда-нибудь она собирается купить в Петербурге квартиру. «Историческую какую-нибудь, прям в каком-нибудь историческом месте, с какими-то историческими артефактами, с лепниной», — уточнила звезда.

Ранее режиссер Сарик Андреасян вместе с женой актрисой Лизой Моряк купили квартиру в центре Москвы. Стоимость объекта может составлять 80 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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