Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти рухнули

Bloomberg: нефтяные доходы Саудовской Аравии упали до минимума за три года

В августе доходы Саудовской Аравии от продажи нефти упали на шесть процентов по сравнению с июлем, до 17,4 миллиарда долларов, что стало минимумом более чем за три года. Об этом со ссылкой на данные государственной статистики королевства пишет Bloomberg.

С того момента нефть подешевела еще на три процента, эталонный сорт Brent по состоянию на 24 октября торгуется в районе 75 долларов за баррель. При этом даже на таком уровне она удерживается за счет опасений по поводу эскалации на Ближнем Востоке, что может повлиять на текущий уровень добычи.

Как отмечает издание, рост экономики Саудовской Аравии сильно зависит от нефтяных доходов. Его амбициозный план по развитию технологий, туризма и обрабатывающей промышленности построен на планах по продаже сырья. Однако падение цен и недостаточный рост экспорта корректируют ожидания и заставляет страну искать новые методы.

Ранее сообщалось, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия снизили морские поставки нефти в Азию. По данным Vortexa, с начала года отгрузки из двух стран упали до 3,24 миллиона и 4,93 миллиона баррелей в сутки соответственно. В то же время Ирак, ОАЭ и США смогли увеличить экспорт в регион.