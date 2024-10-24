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09:42, 24 октября 2024Экономика

В Азии стали меньше покупать российской нефти

Vortexa: с начала 2024 года азиатские страны купили на 5 % меньше нефти из РФ
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За девять месяцев 2024-го Россия и Саудовская Аравия снизили морские поставки нефти в Азию. О том, что регион стал покупать меньше энергоресурсов, со ссылкой на данные Vortexa сообщает «Коммерсантъ».

Доля России и Саудовской Аравии в суммарных поставках сократилась с 14,6 до 14,1 и с 22,7 до 21,4 процента. С начала года отгрузки из двух стран упали до 3,24 миллиона и 4,93 миллиона баррелей в сутки (минус пять и семь процентов соответственно). В то же время ОАЭ (доля в 13 процентов), Ирак (10 процентов) и США (7 процентов) — увеличили поставки на 250 тысяч баррелей в сутки.

По данным Argus, к снижению объемов импорта привели усилия ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, недостаток саудовской нефти на рынке и ее высокая стоимость.

Импорт стран Азии по морю сократился на 1,8 процента, до 22,98 миллиона баррелей в сутки. Сильнее всего снижение поставок пришлось на крупнейшего мирового импортера нефти Китай, сократившего закупки на 410 тысяч, до 9,89 миллиона баррелей в сутки. Причиной стал кризис в строительном секторе страны, что негативно сказывается на объемах потребления дизтоплива, а также переход грузовиков на СПГ и субсидирование электрокаров.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что экспорт российской нефти в Азию достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев, в общей сложности туда уходит 95 процентов сырья, отправляемого за рубеж по морю.

По итогам недели, завершившейся 20 октября, средний объем экспорта российской нефти за четыре последние недели (лучше всего демонстрирует динамику поставок) вырос на 140 тысяч баррелей в сутки, до 3,47 миллиона, что стало максимумом с конца июня. Тенденция наблюдается на фоне падения объемов переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах до минимума более чем за два года.

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      Вячеслав Агапов
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