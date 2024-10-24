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10:14, 24 октября 2024Экономика

Сенатор призвала не возобновлять льготную ипотеку в России

Сенатор Епифанова: возобновлять программу льготной ипотеки в РФ нецелесообразно

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возобновлять программу массовой льготной ипотеки под восемь процентов в России нецелесообразно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Причинами нецелесообразности программы она назвала резкий рост цен на квартиры, когда их стало тяжелее покупать даже по льготной ставке, и обременительные расходы для госбюджета, ложащиеся на граждан — им приходится за огромные компенсации банкам по льготной ипотеке расплачиваться налогами. «В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами», — заявила она. Другая причина неэффективности программы льготной ипотеки — снижение эффекта проводимой Банком России монетарной политики, ослабление воздействия ключевой ставки на положительную динамику розничного кредитования.

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Новые программы льготной ипотеки в России могут быть направлены на узкопрофильных специалистов, например, занятых в космической отрасли или в оборонной промышленности. Такие программы могут заработать в России не ранее первой половины следующего года.

Епифанова напомнила, что в настоящее время в России продолжают работать адресные льготные программы на покупку жилья с целью привлечения людей в сельские местности, военная ипотека, а также семейная. Вместе с этим до 2030 года планируется продление специализированных видов льготной ипотеки — дальневосточной и Арктической, а также для IT-специалистов.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова предсказала, что квартиры в новостройках комфорт- и экономкласса могут подешеветь на 20-25 процентов к Новому году.

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      Мария Черкасова
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