SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте

«АиФ»: SHAMAN назвал своего главного эстрадного конкурента

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, назвал себя своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Артист дал интервью «Аргументам и фактам».

Дронов задействован в этно-опере продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир», в которой играет роль главного героя — князя Владимира. На съемках промо-ролика певец рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе.

На вопрос, есть ли у него конкуренты, Дронов ответил: «Конечно, есть. Это я сам через десять лет».

Ранее стало известно, что SHAMAN захотел зарегистрировать товарный знак «Я русский», назвав причиной «защиту своей репутации».