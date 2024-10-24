Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 24 октября 2024Мир

Шольц призвал повременить с решением о членстве Украины в НАТО

Шольц: сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Murad Sezer / Reuters

Cейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Политик призвал повременить с решением о членстве Украины в альянсе. «Мы приняли решение в Вашингтоне, Вильнюсе и описали перспективу. Я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения», — подчеркнул он.

По его словам, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

Ранее Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. Он заявил, что, вероятно, в следующие 30 лет Украина в Североатлантический альянс не вступит.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Две тысячи солдат ВСУ блокированы в Курской области. Путин заявил о начале их ликвидации

      Зеленский нахамил в адрес ООН в международный день организации

      Двух человек госпитализировали с огнестрельными ранениями в Челябинской области

      Пластический хирург избивал свою девушку, а побои скрывал с помощью уколов красоты. Как он превратил ее в секс-рабыню?

      Психолог перечислил последствия отказа от алкоголя

      Шольц призвал повременить с решением о членстве Украины в НАТО

      Из ванной комнаты призвали убрать несколько привычных вещей

      Звезда «Сумерек» рассказала о пережитых абьюзивных отношениях

      Россиянина осудили за попытку украсть из магазина 13 шоколадок для перепродажи

      Супруга Эрнста показала снимок в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше