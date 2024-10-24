Шольц призвал повременить с решением о членстве Украины в НАТО

Шольц: сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО

Cейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Политик призвал повременить с решением о членстве Украины в альянсе. «Мы приняли решение в Вашингтоне, Вильнюсе и описали перспективу. Я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения», — подчеркнул он.

По его словам, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

Ранее Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. Он заявил, что, вероятно, в следующие 30 лет Украина в Североатлантический альянс не вступит.

