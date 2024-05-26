Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 26 мая 2024Мир

Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. Об этом он заявил на встрече с гражданами, проходившей в Берлине, сообщает ТАСС.

Шольц заявил, что, вероятно, в следующие 30 лет Украина в Североатлантический альянс не вступит. Он отметил, что говорил об этом публично, вспомнив свой визит в Москву в начале 2022 года. Канцлер подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад. «Это было ясно всем», — высказался он.

Ранее Шольц выступил против использования Вооруженными силами Украины оружия Запада для ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Некоторые надышались». ВСУ применили химоружие против российских военных. Что об этом известно?

      В Петербурге подросток съел бутерброд и попал в больницу

      Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

      Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

      Миллион жителей Бангладеш и Индии покинули дома из-за циклона

      Волейболистки сборной Турции возмутились из-за полета в США экономклассом

      Автомобиль подрезал самолет в российском аэропорту

      В Швейцарии заявили об угрозе атаки российских хакеров на саммите по Украине

      Стали известны подробности дебоша в детском лагере «Орленок»

      В России заявили о кровавом терроре со стороны ВСУ Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше