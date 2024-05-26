Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. Об этом он заявил на встрече с гражданами, проходившей в Берлине, сообщает ТАСС.

Шольц заявил, что, вероятно, в следующие 30 лет Украина в Североатлантический альянс не вступит. Он отметил, что говорил об этом публично, вспомнив свой визит в Москву в начале 2022 года. Канцлер подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад. «Это было ясно всем», — высказался он.

Ранее Шольц выступил против использования Вооруженными силами Украины оружия Запада для ударов по России.