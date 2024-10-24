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01:37, 24 октября 2024Россия

Силы ПВО уничтожили ракету у берегов Севастополя

Губернатор Раззвожаев: силы ПВО уничтожили ракету над акваторией Севастополя

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, уничтожили ракету на существенном расстоянии от берега над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Согласно его информации, средства ПВО начали работу около 01:17 24 октября, после объявления в городе об опасности ракетной атаки, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Опасность по баллистике сохранялась 13 минут.

«Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — уточнил Развожаев, сославшись на данные Спасательной службы Севастополя.

Ранее сообщалось, что вертолеты Черноморского флота (ЧФ) России начали оснащать комплексом «Кречет» — пулеметами с тепловизорами. С таким обновлением они способны уничтожать, в частности, безэкипажные катера, цели попадают в поле зрения комплекса на расстоянии одного километра.

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      Александра Синицына
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