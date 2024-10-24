Силы ПВО уничтожили ракету у берегов Севастополя

Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, уничтожили ракету на существенном расстоянии от берега над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Согласно его информации, средства ПВО начали работу около 01:17 24 октября, после объявления в городе об опасности ракетной атаки, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Опасность по баллистике сохранялась 13 минут.
«Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — уточнил Развожаев, сославшись на данные Спасательной службы Севастополя.
Ранее сообщалось, что вертолеты Черноморского флота (ЧФ) России начали оснащать комплексом «Кречет» — пулеметами с тепловизорами. С таким обновлением они способны уничтожать, в частности, безэкипажные катера, цели попадают в поле зрения комплекса на расстоянии одного километра.