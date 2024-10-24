Силы ПВО уничтожили ракету у берегов Севастополя

Губернатор Раззвожаев: силы ПВО уничтожили ракету над акваторией Севастополя

Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, уничтожили ракету на существенном расстоянии от берега над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Согласно его информации, средства ПВО начали работу около 01:17 24 октября, после объявления в городе об опасности ракетной атаки, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Опасность по баллистике сохранялась 13 минут.

«Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — уточнил Развожаев, сославшись на данные Спасательной службы Севастополя.

Ранее сообщалось, что вертолеты Черноморского флота (ЧФ) России начали оснащать комплексом «Кречет» — пулеметами с тепловизорами. С таким обновлением они способны уничтожать, в частности, безэкипажные катера, цели попадают в поле зрения комплекса на расстоянии одного километра.