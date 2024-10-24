США назвали северокорейских военных на Украине «законными военными целями»

Кирби: солдаты КНДР станут законными целями в случае участия в войне на Украине

В случае, если Вашингтон подтвердит информацию об участии северокорейских солдат в войне на Украине на стороне России, то они станут законными военными целями. О последствиях возможной отправки военнослужащих КНДР заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Washington Post.

«Если северокорейские войска будут использованы против Украины — они станут законными военными целями», — заявил Кирби, также подчеркнув, что у США нет достоверных разведданных на этот счет.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. «Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные [военные] части в восточной части России», — высказал мнение представитель Белого дома.