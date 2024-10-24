Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:48, 24 октября 2024Мир

США назвали северокорейских военных на Украине «законными военными целями»

Кирби: солдаты КНДР станут законными целями в случае участия в войне на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В случае, если Вашингтон подтвердит информацию об участии северокорейских солдат в войне на Украине на стороне России, то они станут законными военными целями. О последствиях возможной отправки военнослужащих КНДР заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Washington Post.

«Если северокорейские войска будут использованы против Украины — они станут законными военными целями», — заявил Кирби, также подчеркнув, что у США нет достоверных разведданных на этот счет.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. «Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные [военные] части в восточной части России», — высказал мнение представитель Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Руины важнее людей». Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении

      США назвали северокорейских военных на Украине «законными военными целями»

      Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании

      Российский пенсионер выстрелил в соседа из-за шума

      В России произошло мощное землетрясение

      Аналитики заявили о «новой реальности» российской экономики

      Бывший омоновец изрезал сожительницу до полусмерти и скрылся с места преступления

      Россиянин описал характер американцев фразой «сводят меня с ума»

      В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

      Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше