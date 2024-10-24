США предложили обложить санкциями два российских металла

Bloomberg: США предложили ввести санкции против российских палладия и титана

США предложили странам «Большой семерки» ввести санкции против российских палладия и титана. О возможных ограничениях металлов из РФ сообщает Bloomberg.

Палладий является ключевым компонентом компьютерных микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, а титан используется в различных областях — от самолетов до медицинских имплантатов.

Предложения по новым санкциям представили на встрече заместителей министров финансов G7. Пока США запретили покупку российского титана, однако продолжают ввозить палладий — «Норильский никель» обеспечивает порядка 40 процентов мирового производства металла.

Европейские страны отказывались от подобных действий из-за риска дестабилизации поставок. В 2019 году 45 процентов экспортного российского титана приобретали в ЕС, эти поставки заняли 19 процентов титанового импорта блока. Чтобы обложить российские металлы новыми санкциями странам «семерки» — Германии, Франции и Италии — также потребуется поддержка остальных 24 членов Европейского союза.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например, урана, титана или никеля. Такая мера могла бы стать По его словам, ответом на действующие ограничения на поставку в Россию некоторых товаров. Вместе с тем глава государства добавил, что «себе во вред ничего делать не нужно».

