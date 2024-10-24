Стало известно о скорой презентации внутреннего плана действий Зеленского

«Инсайдер UA»: скоро Киев опубликует внутренний план действий Зеленского

В ближайшие недели будет презентован первый драфт внутреннего плана действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Инсайдер UA» со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что целостный образец должен быть готов к окончанию 2024 года. Подразумевается, что этот документ станет аналогом «плана победы», но будет рассчитан не на Запад, а на Украину.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил журналистам, что «план победы» президента Зеленского считают в США неосуществимым. Он добавил, что этот план необходимо воспринимать как «дипломатию принуждения» России вести переговоры на выгодных Киеву условиях.