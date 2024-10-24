Супруга Эрнста показала снимок в бикини

Супруга гендиректора Первого канала Софья Эрнст показала снимок в бикини

Супруга генерального директора Первого канала российская актриса Софья Эрнст показала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Содержанки» разместила фото, на котором предстала в лиловом бикини, перекусывая экзотическим фруктом. При этом артистка сидела на пляже, демонстрируя множественные складки в области живота. В то же время знаменитость собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

В апреле супруга Константина Эрнста рассказала о съемках постельных сцен с участием своего коллеги артиста Сергея Бурунова. Она поведала, что во время подобных эпизодов ее расслаблял юмор актера.

