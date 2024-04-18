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12:32, 18 апреля 2024Культура

Супруга Эрнста рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

Актриса Эрнст заявила, что на съемках постельных сцен с Буруновым помогал смех

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Супруга генерального директора Первого канала, российская актриса Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен сериала «Содержанки» с участием своего коллеги, артиста Сергея Бурунова. Об этом она сообщила в интервью изданию «7 Дней».

Эрнст поведала, что во время подобных съемок ее расслаблял юмор Бурунова.

«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой "партнер по постели" — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — подчеркнула актриса.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о съемках эротических сцен с актрисой Моникой Беллуччи.

В марте американская актриса Шэрон Стоун вспомнила о том, как продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с актером Уильямом Болдуином ради «усиления химии» и успеха его фильма «Щепка» (1993), в котором снимались артисты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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