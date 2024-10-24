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18:47, 24 октября 2024Экономика

Москвичи связали появление тараканов с расклейкой рекламы дезинсекторов

В Чертаново пожаловались на тараканов в доме после расклейки рекламы дезинсекции

Фото: Unsplash

Жители московского района Чертаново жалуются на подозрительное появление тараканов в их доме. Паразиты начали плодиться вскоре после расклейки рекламы дезинсекторов, пишет «Подъем».

По словам собственников, тараканов в доме не видели долгие годы — в квартирах их обнаружили только после того, как в лифтах развесили рекламу службы дезинсекции. «20 лет не было тараканов в нашем доме, а после этой рекламы, которую почему-то никто не снимает, они появились вновь», — сетуют жильцы. В объявлениях обещают уничтожить вредителей в кратчайшие сроки, вдобавок компания дает гарантию на результат работ.

Помимо этого, на объявлении размещена плашка «одобрено Роспотребнадзором». В самом ведомстве это назвали рекламной уловкой и подчеркнули, что подобные организации находятся под контролем департамента ЖКХ, поэтому связь между визитом дезинсекторов и появлением тараканов не комментируют. Однако, как отмечается, от жителей дома на данный момент не поступало ни одной официальной жалобы.

Ранее на дезинсекторов-аферистов наткнулась жительница Красноярска. То, что служба на самом деле не существовала, женщина обнаружила только после подписания договора и выплаты средств. Доверчивость стоила россиянке 100 тысяч рублей. Тараканов дезинсекторы так и не вывели.

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      Виктория Клабукова
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