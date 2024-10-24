Турецкая полиция начала расследование после нападения на россиян у люксового отеля

Правоохранительные органы Антальи начали расследование из-за инцидента с россиянами, которые, по их словам, подверглись нападению в одном из отелей. Об этом сообщает ТАСС.
«По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей городка Гечек произошла драка с участием российских граждан», — говорится в сообщении. Отмечается, что россияне заявили о нападении со стороны группы неизвестных.
Ранее сообщалось, что российских туристов избили толпой у отеля в Турции. Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие. Один из злоумышленников кинул бутылку в девушку, осколки попали ей в грудь, а Филиппу сломали руку.