Турецкая полиция начала расследование после нападения на россиян у люксового отеля

Полиция Антальи проводит расследование в связи с нападением на россиян у отеля

Правоохранительные органы Антальи начали расследование из-за инцидента с россиянами, которые, по их словам, подверглись нападению в одном из отелей. Об этом сообщает ТАСС.

«По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей городка Гечек произошла драка с участием российских граждан», — говорится в сообщении. Отмечается, что россияне заявили о нападении со стороны группы неизвестных.

Ранее сообщалось, что российских туристов избили толпой у отеля в Турции. Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие. Один из злоумышленников кинул бутылку в девушку, осколки попали ей в грудь, а Филиппу сломали руку.