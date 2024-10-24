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16:26, 24 октября 2024Бывший СССР

Украина начала переговоры с фирмой из Казахстана по закупке деталей для боевых самолетов

Украина решила купить детали для боевых самолетов Су-24 и Су-25 в Казахстане

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина решила закупить парашютно-тормозные системы «ПТК-6М» и «ПТК-25ск» для боевых самолетов Су-24 и Су-25 у специализирующейся на изготовлении военной амуниции фирмы «Оркен Алем» из Казахстана. Об этом «Ленте.ру» сообщил осведомленный источник.

«Украина продолжает поиск поставщиков парашютно-тормозных систем, которые до 2014 года приобретались у России. С этой целью украинская компания "Укрспецэкспорт" установила контакт с казахстанской компанией "Оркен Алем"», — рассказал он.

По данным источника, сейчас стороны обсуждают возможность организации производства необходимых деталей.

Парашютно-тормозные системы нужны для сокращения длины пробега при посадке самолета. За счет раскрытия парашюта резко увеличивается сопротивление воздуха, благодаря чему самолет быстро снижает скорость движения. Чаще всего такие системы используются на военных самолетах, так как возникающие при их использовании создаются серьезные перегрузки.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном плане. Для мирного урегулирования конфликта, по его словам, нужно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия.

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      Александр Курбатов
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