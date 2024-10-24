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08:50, 24 октября 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Глава Курской области Смирнов: в небе над регионом сбита украинская ракета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром, 24 октября, Украина выпустила ракету по российскому региону. Это следует из сообщения губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

По сообщению главы региона, ракета была сбита в небе над регионом. Он добавил, что кроме ракеты Вооруженные силы Украины выпустили по Курской области четыре беспилотника самолетного типа. Их обломки упали в Железногорске.

«Напоминаю, не приближайтесь к частям ракет и беспилотников, звоните по номеру 112! Благодарю наших защитников!» — подытожил Смирнов.

Также в ночь с 23 на 24 октября глава Севастополя сообщил, что на расстоянии от города над акваторией уничтожили украинскую ракету. Никто не пострадал, объекты в городе повреждений не получили.

ЖЗЛ
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