В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении административного здания

Глава ДОС Лукашук: в Марганце на Украине повреждено административное здание

В городе Марганец Днепропетровской области Украины из-за взрыва было повреждено административное здание. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета (ДОС) Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, перед этим город подвергся обстрелу. В результате него также были повреждены предприятие и линии электропередачи.

«По уточненной информации из-за вчерашнего обстрела в Марганце повреждены предприятие, админздание (...) линии электропередачи», — написал Лукашук.

В среду, 23 октября, депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук сообщил, что сильные взрывы прозвучали в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины. По словам парламентария, на аэродроме находится база Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с которой вылетают на боевые задачи украинские пилоты.