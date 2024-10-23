Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

Депутат Рады Дмитрук: в районе аэродрома в Умани прозвучали сильные взрывы

Сильные взрывы прозвучали в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

«Умань, Черкасская область. Около 7:30 утра местные слышали и видели очень сильные взрывы в районе военного аэродрома», — написал он.

По словам парламентария, на аэродроме находится база Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с которой вылетают на боевые задачи украинские пилоты. Он подчеркнул, что попадание было серьезным и на место происшествия выехали более десяти машин скорой помощи и пожарных.

Утром 23 октября украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Умани. Сообщалось, что они произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в Черкасской области ночью.