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14:34, 24 октября 2024Мир

В ЕС раскрыли отношение к декларации саммита БРИКС в Казани

Представитель ЕС Стано: Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС
Петер Стано

Петер Стано. Кадр: Rated News / YouTube

Европейский союз (ЕС) принял к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани, однако не считает, что положение об односторонних санкциях касается объединения. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает Reuters.

«Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани (...) Мы не видим себя адресатом этих фраз», — рассказал дипломат.

Стано также добавил, что Брюссель якобы на законных основаниях ввел санкции в отношении ряда стран, входящих в клуб БРИКС.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад заявил, что саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани указал на конец монополии стран Запада на мировой арене. Он добавил, что на этом фоне западные государства «должны быть способны защищать свое видение мира», так как в настоящее время «появляется альтернативная модель» мироустройства.

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      Максим Габриелян
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