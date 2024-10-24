В Госдуме объявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Депутат ГД Пискарев: иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС в Казани

Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС в Казани. Об этом объявил депутат Госдумы, председатель по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, иноагенты предпринимали попытки «собрать негативную информацию о саммите», а СМИ недружественных государств пытались заполнить информационное пространство фейками.

«Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада», — заявил Пискарев.

Ранее 24 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что план США и Евросоюза по изоляции России провалился. По словам российского политика, о провале намерений Вашингтона и Брюсселя говорит тот факт, что в саммите БРИКС в Казани приняли участие 36 стран, 22 из которых — с делегациями на высшем уровне.