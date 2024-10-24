В Киеве опровергли слухи о нежелании многих стран НАТО пригласить Украину в альянс

«Страна.ua»: Киев отрицает, что многие страны НАТО не хотят приглашать Украину

В Офисе президента (ОП) Украины отрицают, что многие страны НАТО выступают против приглашения страны в альянс. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Спикер ОП Украины Сергей Никифоров сообщил, что противников приглашения Киев пытается переубедить. По его словам, слухи о нежелании некоторых государств принять Украину в НАТО выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса. Он добавил, что на самом деле идею приглашения поддерживает абсолютное большинство стран-членов объединения, а в остальном ведется активная работа по адвокации.

Ранее сообщалось, что против скорого вхождения Украины в Североатлантический альянс выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, а также Словения, Бельгия и Испания. Анонимный источник в Киеве сообщил журналистам, что эти страны поддерживают приглашение Украины в альянс, но были бы против, если бы в настоящее время по этому вопросу начали предприниматься конкретные шаги.

