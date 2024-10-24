Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 24 октября 2024Бывший СССР

В Киеве опровергли слухи о нежелании многих стран НАТО пригласить Украину в альянс

«Страна.ua»: Киев отрицает, что многие страны НАТО не хотят приглашать Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

В Офисе президента (ОП) Украины отрицают, что многие страны НАТО выступают против приглашения страны в альянс. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Спикер ОП Украины Сергей Никифоров сообщил, что противников приглашения Киев пытается переубедить. По его словам, слухи о нежелании некоторых государств принять Украину в НАТО выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса. Он добавил, что на самом деле идею приглашения поддерживает абсолютное большинство стран-членов объединения, а в остальном ведется активная работа по адвокации.

Ранее сообщалось, что против скорого вхождения Украины в Североатлантический альянс выступают США, Германия, Венгрия, Словакия, а также Словения, Бельгия и Испания. Анонимный источник в Киеве сообщил журналистам, что эти страны поддерживают приглашение Украины в альянс, но были бы против, если бы в настоящее время по этому вопросу начали предприниматься конкретные шаги.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Замминистра энергетики России оказался фигурантом дела своего предшественника

      Девушка Лиама Пейна заявила об их планах пожениться

      Риелтор высказался об оформляющих ипотеку по высокой ставке россиянах

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше