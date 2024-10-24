В Кремле сообщили о планах Эрдогана принять участие в саммите БРИКС+

Песков: Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+ и улетит в Турцию в четверг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в формате «аутрич» / БРИКС+ в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Маяк».

По его словам, политик планирует улететь в Турцию в четверг, 24 октября, в середине дня. «Эрдоган останется на саммит БРИКС "аутрич"», — сказал он.

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, также прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди и президент ЮАР Сирила Рамафосу.

Ранее Эрдоган заявил, что в настоящее время профильные ведомства России и Турции работают над устранением существующих проблем с двусторонними платежами через банки. Он отметил, что в этой работе участвует Министерство казначейства и финансов Турции, а также центробанки двух стран.