Эрдоган пообещал Путину устранить проблемы с платежами

Эрдоган: банковские проблемы между Россией и Турцией решаются

В настоящее время профильные ведомства России и Турции работают над устранением существующих проблем с двусторонними платежами через банки. Об этом заявил президент средиземноморской страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в этой работе участвует Министерство казначейства и финансов Турции, а также центробанки двух стран. «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», — заявил Эрдоган президенту России Владимиру Путину в ходе переговоров на саммите БРИКС в Казани.

Прогрессу в банковской сфере, по словам Эрдогана, также способствуют обсуждения механизмов валютного курса. В этих переговорах участвуют представители Министерств торговли Турции, а также Министерства торговли и промышленности (Минпромторг) России.

Проблемы с двусторонними расчетами фиксируются с начала 2024 года вследствие ужесточения санкционного контроля со стороны Министерства финансов США. В середине сентября газета «Ведомости» сообщала, что российские импортеры столкнулись с трудностями при проведении трансграничных платежей через турецкие банки. На фоне массовых отказов региональных финансовых организаций большинство российских компаний были вынуждены работать с одним госбанком — Emlak Katilim. Однако эта организация, пользуясь доминирующим положением, стала брать повышенные комиссии за обслуживание переводов, что ударило по карману малых и средних российских компаний.