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08:51, 18 сентября 2024Экономика

Российские импортеры столкнулись с проблемами платежей через турецкие банки

«Ведомости»: банки Турции отказывают в транзитных платежах российским импортерам

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российский бизнес столкнулся с проблемами проведения трансграничных платежей через турецкие банки. Об этом со ссылкой на представителей импортеров и посредников сообщает газета «Ведомости».

Впервые проблемы с платежами через Турцию возникли в начале года: банки многих стран стали массово отказывать в проведении транзакций, опасаясь вторичных санкций со стороны американского Минфина. Летом ситуация возобновилась: контрагенты стали просить заплатить за поставку не через Турцию, а через «нормальную» страну. Вскоре отказывать в платежах стали и местные организации. Как отмечают представители бизнеса, не помогло даже предоставление дополнительных документов по поставке в ответ на запросы банков.

Сейчас большинство отечественных компаний работают с госбанком Emlak Katilim — через него проходит порядка 80 процентов российских платежей. Однако организация берет повышенные комиссии, и потому с ним сотрудничают только крупные компании. Собирать больше денег с партнеров он стал в ответ на рост оборотов по связанным с Россией счетам.

Транзит становится сложнее по мере ужесточения комплаенса как в самой Турции, так и в Европе. После того возникновения проблем с трансакциями через Гонконг и Дубай бизнес стал регистрировать компании на граждан Турции, однако банки стали проводить скрупулезные проверки таких юридических лиц. Выясняя, что компания проводит платежи в пользу бизнеса из России, в проведении оплаты отказывают, отметил источник.

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За Турцией закрепилась репутация транзитной юрисдикции и поставщики, боящиеся санкций, чаще просят другие страны для оплаты, чтобы подстраховать себя, пояснила руководитель отдела внешнеэкономической деятельности в банке для бизнеса «Бланк» Анастасия Сорокина. Однако с оплатой не попадающими под санкции товаров ситуация проще.

Как отметил партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец, в Турции всегда было два-три банка, которые охотно проводили платежи за российские товары, но в последнее время платить стало сложнее — и в долларах и евро, но и в случае использования юаня. По словам партнера консалтинговой компании ITSWM Екатерины Поповой, ситуация с международными платежами становится турбулентной, и в переводах царит «систематическая неопределенность».

Эксперты полагают, что помочь с проблемой можно, создав перечень «белых» списков товаров и услуг, транзакции по которым можно было бы проводить в стандартном порядке. Еще одним вариантом может стать организация независимых и устойчивых платежных систем, например, на основе блокчейна, снижение административной нагрузки на бизнес при осуществлении международных платежей и координация дружественных стран для выработки единых подходов к регулированию трансграничных расчетов.

Турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин предположил, что главная проблема в расчетах состоит в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих государствах, хотя ранее ЦБ договорились об этом. Он также заявил, что золото может стать альтернативой доллару, если центральные банки зафиксируют в нем стоимость рубля и турецкой лиры.

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