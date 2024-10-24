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16:23, 24 октября 2024Россия

В лесу российского региона нашли обломки БПЛА

Калужский губернатор Шапша сообщил об обнаружении обломков БПЛА в лесу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в лесу в Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, на место падения беспилотника самолетного типа прибыла оперативная группа.

«Напоминаю, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными», — написал чиновник.

Ранее в Краснодарском крае местные жители нашли посреди поля беспилотный летательный аппарат. Дрон обнаружили уже поврежденным. Очевидцы также отметили, что детонации не было.

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      Никита Абрамов
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