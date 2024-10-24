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17:03, 24 октября 2024Экономика

В McDonald's назвали возможную причину кишечной инфекции в США

Глава McDonald's Эрлингер: лук в чизбургерах мог привести к кишечной инфекции

Фото: MAGO / Manfred Segerer / Globallookpress.com

Одной из причин распространения случаев отравления кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах мог стать нарезанный лук, который входит в состав четвертьфунтовых чизбургеров. Об этом заявил глава McDonald's USA Джо Эрлингер, его слова приводит сайт компании.

В России подобная продукция до ухода McDonald's из страны продавалась под названием «Роял чизбургер». Эрлингер отметил, что после консультаций с регулирующими органами США в его компании приняли решение отказаться от добавления нарезанного лука в эти чизбургеры в заведениях сети в некоторых штатах.

Поставками лука в рестораны быстрого питания занимается единственная компания, под контролем которой находятся три распределительных центра. В целях предосторожности руководство McDonald's временно запретила продавать «Роял чизбургеры» в заведениях сети в Колорадо, Канзасе, Юте и Вайоминге, а также в некоторых районах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.

О случаях распространения кишечной инфекции в ресторанах сети McDonald's стало известно накануне, 23 октября. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что за день это заболевание подхватили в общей сложности почти 50 человек. Всего за сутки были зафиксированы 49 случаев кишечной инфекции в 10 штатах. Как отмечалось, кишечную палочку посетители ресторанов быстрого питания подцепили, съев бургеры.

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      Анатолий Акулов
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