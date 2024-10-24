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10:31, 24 октября 2024Мир

В МИД назвали характер договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Замглавы МИД Руденко: договор о партнерстве с КНДР носит оборонительный характер

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Корейской народно-демократической республики (КНДР) явно носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на пленарном заседании Госдумы, трансляцию ведет «Дума ТВ».

«Особое значение имеет статья 4 документа, предусматривающая оказание военной помощи (...) в случае, если одна из сторон подвергнется нападению», — подчеркнул замглавы МИД.

Руденко отметил, что взаимная военная помощь в случае нападения на одну из стран регулируется на основе российского законодательства и статьи 51 Устава Организации Объединенных наций (ООН). Дипломат добавил, что содержание договора свидетельствует о его явном оборонительном характере и отсутствии направленности против других стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Южную Корею не поддаваться слухам об армии КНДР в России. По словам Захаровой, сотрудничество России и КНДР соответствует всем нормам международного права.

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      Виктория Кондратьева
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