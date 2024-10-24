В МИД объяснили причины заключения договора о партнерстве с КНДР

Руденко: договор с КНДР заключен из-за изменений геополитической ситуации

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Корейской народно-демократической республики (КНДР) заключен из-за изменений геополитической ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Life.ru.

«Этот договор заключается именно сейчас, в первую очередь в связи с изменениями геополитической ситуации, ситуации в регионе», — подчеркнул замглавы МИД.

Руденко объяснил причины подписания договора о партнерстве с Северной Кореей наращиванием присутствия Вооруженных сил США на Дальнем Востоке. В частности, он указал на появление военных объектов, направленных против Китая и России. Дипломат отметил, что соглашение повышает отношения с Пхеньяном до союзнического уровня.

Ранее Руденко заявил, что договор о партнерстве с КНДР явно носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Он отметил, что взаимная военная помощь в случае нападения на одну из стран регулируется на основе статьи 51 Устава Организации Объединенных наций (ООН).