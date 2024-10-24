В Москве «Гелендваген» подрезал автомобиль, врезался в отбойник и попал на видео

В Москве «Гелендваген» врезался в отбойник после столкновения с автомобилем

В Москве Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген») подрезал легковой автомобиль, врезался в отбойник, перевернулся и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, как иномарка выезжает из-под моста. В один момент водитель поворачивает, из-за чего врезается в другой автомобиль, после чего въезжает в отбойник и переворачивается.

Telegram-канал 360 утверждает, что машина принадлежит дочери миллиардера Владимира Евтушенко. Девушки в момент ДТП в салоне не было, данных о состоянии водителя пока нет.

Ранее в столице в районе Патриарших прудов произошло ДТП. Отмечается, что две машины столкнулись на улице Спиридоновка в районе дома 24/1, выехали на тротуар и врезались в дом. На место вызвали спасателей.